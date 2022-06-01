На Львовщине мужчина продавал бронежилеты, которые были предназначены для украинских защитников

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области.
Об этом СБУ сообщила в своем Telegram-канале.
По данным следствия, злоумышленником оказался 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины. Вместе с сообщниками он организовал ввоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи.
Чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, дельцы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ. В частности, принимали гарантийные письма от воинской части и ввозили снаряжение.
А затем вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ продавали товары, получая прибыль.
В ходе обысков правоохранители обнаружили около трех тысяч бронежилетов на сумму около 25 миллионов гривен, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь армии.
После проведения экспертизы изъятая амуниция будет передана на нужды ВСУ.
Организатору схемы уже доложено о подозрении. Следственные действия продолжаются.