На Львовщине мужчина продавал бронежилеты, которые были предназначены для украинских защитников

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области.

Об этом СБУ сообщила в своем Telegram-канале.

По данным следствия, злоумышленником оказался 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины. Вместе с сообщниками он организовал ввоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи.

Чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, дельцы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ. В частности, принимали гарантийные письма от воинской части и ввозили снаряжение.

А затем вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ продавали товары, получая прибыль.

В ходе обысков правоохранители обнаружили около трех тысяч бронежилетов на сумму около 25 миллионов гривен, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь армии.

После проведения экспертизы изъятая амуниция будет передана на нужды ВСУ.

Организатору схемы уже доложено о подозрении. Следственные действия продолжаются.