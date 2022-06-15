Киевская ІТ-компания разрабатывала программное обеспечение для оккупантов

СБУ заблокировала киевскую ІТ-компанию, разрабатывавшую программное обеспечение для оккупационных администраций на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, компания снабжала врага программным обеспечением для сбора коммунальных платежей. Вырученные средства руководители оккупационных администраций направляли на финансирование группировок так называемых ЛДНР, участвующих в полномасштабной агрессии россии против Украины.

Сообщается, что с помощью нелегального программного продукта оккупанты перечислили боевикам более 10 миллионов в гривневом эквиваленте.