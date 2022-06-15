Киевская ІТ-компания разрабатывала программное обеспечение для оккупантов

СБУ заблокировала киевскую ІТ-компанию, разрабатывавшую программное обеспечение для оккупационных администраций на востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, компания снабжала врага программным обеспечением для сбора коммунальных платежей. Вырученные средства руководители оккупационных администраций направляли на финансирование группировок так называемых ЛДНР, участвующих в полномасштабной агрессии россии против Украины.
Сообщается, что с помощью нелегального программного продукта оккупанты перечислили боевикам более 10 миллионов в гривневом эквиваленте.
«Незаконный бизнес организовала руководитель компании, которая заключала договоры с представителями оккупационных администраций на обслуживание их компьютерных систем. Непосредственно разработкой и администрированием программного обеспечения занималось более 10 человек. Для маскировки противоправной деятельности они были рассредоточены в разных регионах, в том числе на временно оккупированных территориях. Среди основных заказчиков услуг были захваченные оккупантами предприятия и учреждения газо- и водоснабжения», - сообщают в пресс-службе СБУ.