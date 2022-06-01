Киевский суд отпустил руководителя партии «Наш край», которого задерживали по делу о $2,5 миллионах взятки

Печерский суд Киева освободил из-под стражи одного из руководителей партии «Наш край» Александра Мазурчака.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Напомним, ранее Мазурчака и его однопартийца задержали за продажу за 2,5 миллиона долларов США «проходного» места в избирательном списке в Верховную Раду. Задержание провели после передачи первой части взятки – 50 тысяч долларов. Уголовное производство расследуют по фактам мошенничества и злоупотребления влиянием.

Прокуратура просила для подозреваемого меру пресечения – заключение под стражу с залогом в 36 миллионов гривен. Но суд отпустил Мазурчака под личное обязательство.