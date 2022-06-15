«Граната за $100, автомат за $1700»: на Киевщине изъяли арсенал у торговца оружием

В Киевской области Нацполиция задержала торговца оружием, который продавал автоматы, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Среди «ассортимента» – патроны разного калибра, гранаты, пистолеты, автоматы. Так, стоимость гранат была 100 долларов США, пистолеты – от 700 до 1000 долларов США, автоматы – от 1200 до 1700 долларов США, гранатомет можно было приобрести за 500 долларов США, а выстрел к нему за 250 долларов.

Фигуранта задержали при сбыте оружия – он продал гранатомет и выстрелы к нему, гранаты и патроны. Зафиксированы факты продажи оружия на общую сумму 142 тысячи гривен.

Во время проведения обысков изъяли автоматы, пулемет и 500 патронов к нему, гранаты, гранатомет, 1668 патронов разного калибра, а также деньги, полученные от сбыта оружия.