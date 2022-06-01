На Николаевщине будут судить 19-летнего торговца суррогатным алкоголем, которым отравились восемь человек

В суд передали обвинительный акт в отношении 19-летнего жителя Южноукраинска, который продавал суррогатный алкоголь во время «сухого закона», что повлекло смерть троих людей.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Установлено, что в конце 2021 года злоумышленник, не имея лицензии для оптовой продажи или розничной торговли алкоголя, через Интернет у неизвестного производителя приобрел спиртовой концентрат (метанольный раствор).

После чего, в марте 2022 года мужчина продавал эту продукцию жителям Южноукраинска. В этот период действовал запрет на продажу алкогольных напитков из-за военного положения.

В результате восемь человек получили отравление метанолом, из которых трое, в том числе две 18-летние девушки, скончались на следующий день после употребления фальсификата.

Обвиняемый находится под стражей.

Санкция части 3 статьи 204 Уголовного Кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества, с изъятием и уничтожением незаконно производимой или приобретенной продукции, оборудования для ее изготовления.

Напомним, как в центре Николаева «накрыли» кафетерий, где продавали алкоголь и суррогат.