На Николаевщине из-за поджогов горели лесные урочища

На территории Андреевского лесного урочища ГП Николаевского лесного хозяйства в Ольшанской территориальной громады из-за поджога случился сильный пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

На площади три гектара верхового пожара и один гектар хвойного настила укротили горение огнеборцы 19-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей с привлечением трактора с плугом и дисками, КрАЗ с бочкой, восьми работников лесхоза, 40 человек местного населения и 23 военных.

Также, из-за поджога горел лес на территории урочища «Бугские Хутора» Прибужского лесничества Вознесенского лесного хозяйства на площади 0,12 гектара. К тушению привлекался очередной караул 12-й ГПСЧ, четыре работника ГП «Вознесенского ЛХ» и местное население.

А неосторожное обращение с огнем привело к пожару сухой травы и мусора на территории Николаева, пгт Веселиново и села Кротовка Казанковской ТГ на общей площади свыше трех гектаров.