В Киеве владельца СТО задержали за продажу автомобилей, которые иностранцы пожертвовали для ВСУ

Столичного предпринимателя разоблачили на продаже внедорожников, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи для ВСУ.

Об этом сообщили в киевской полиции и прокуратуре.

45-летний владелец СТО также зарегистрирован главой общественной организации.

Следствием установлено, что иностранцы бесплатно передали два автомобиля с польской регистрацией на нужды военнослужащих Украины, которые мужчина пообещал бесплатно отремонтировать на собственной станции технического обслуживания и затем передать ВСУ. В то же время, предприниматель через круг знакомых лиц пытался продать транспортные средства за 6500 долларов США.

Оперативники разоблачили предпринимателя «на горячем» при передаче денег и задержали его в порядке статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полицейские провели 10 санкционированных обысков по месту жительства и работы задержанного, откуда изъяли деньги, мобильные телефоны и автомобили. После проведения следственных действий автомобили будут переданы военнослужащим.

По согласованию с Киевской городской прокуратурой, следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи.

Полицейские готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения – содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.