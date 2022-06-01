Жителю Николаевщины насчитали ₴380 тысяч ущерба за незаконно пойманных раков

В Вознесенском районе полиция и рыбоохранный патруль составили административный протокол на местного 22-летнего жителя, который незаконно словил 114 раков.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Раков в дальнейшем возвратили в водоем. Браконьер ловил раков во время запрета и нанес ущерб государству на сумму более 380 тысяч гривен. На него составили протокол по части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил использования объектов животного мира»). За каждый незаконно добытый экземпляр рака нарушителю придется уплатить ущерб в размере 3332 гривны и штраф – до 680 гривен.