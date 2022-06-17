СБУ задержала еще одного агента рф, разведывавшего позиции ВСУ на Сумщине

Служба безопасности Украины разоблачила агента спецслужб россии, который передавал врагу информацию о дислокации, вооружении и перемещении подразделений ВСУ в приграничных районах.
Об этом СБУ сообщила в своем Telegram.
Агентом оказался житель города Сумы.
«Установлено, что предатель был завербован представителем русских спецслужб во время полномасштабной агрессии россии против нашей страны. По заданию захватчиков агент осуществлял фото- и видеофиксацию расположения оборонных объектов и движения украинской военной техники», - добавили в пресс-службе.
После чего полученные материалы с привязкой к местности злоумышленник переправлял куратору через закрытые каналы электронной связи.
Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с поличным.
В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.
Досудебное расследование продолжается.