СБУ задержала еще одного агента рф, разведывавшего позиции ВСУ на Сумщине

Служба безопасности Украины разоблачила агента спецслужб россии, который передавал врагу информацию о дислокации, вооружении и перемещении подразделений ВСУ в приграничных районах.

Об этом СБУ сообщила в своем Telegram.

Агентом оказался житель города Сумы.

«Установлено, что предатель был завербован представителем русских спецслужб во время полномасштабной агрессии россии против нашей страны. По заданию захватчиков агент осуществлял фото- и видеофиксацию расположения оборонных объектов и движения украинской военной техники», - добавили в пресс-службе.

После чего полученные материалы с привязкой к местности злоумышленник переправлял куратору через закрытые каналы электронной связи.

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с поличным.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Досудебное расследование продолжается.