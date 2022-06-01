В Николаевской области браконьеры «наловили» рыбы на миллионный штраф

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17.06.2022 11:02

Около полуночи, 16 июня, государственными инспекторами Николаевского рыбоохранного патруля совместно с ОО Речной Дозор Вознесенской ячейки и Нацполиции на реке Мертвовод близ города Вознесенска было разоблачено грубое нарушение правил рыболовства.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

В ходе рыбоохранной работы и оперативной информации установлено, что злоумышленники, проводившие ловлю рыбы запрещенным орудием – 4 единицы мысиновых сеток, общей длиной 300 м без соответствующих разрешений.

«Таким образом нарушителям удалось незаконно добыть: толстолоб (молодежь) – 237 экз., щука – 2 экз., судак (молодежь)- 1 экз., линь – 2 экз., карась серебристый – 72 экз., лещ – 18 экз., окунь – 9 экз., рак – 3 экз. и один сазан. Общий вес изъятых водных биоресурсов составляет 81 кг», - говорится в сообщении.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 1 055 377 гривен.

На лиц оформлено 2 протокола об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия ловли, резиновая лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

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