Жителя Николаевщины задержали на улице с чемоданом каннабиса на ₴3 миллиона

В Вознесенске полицейские задержали наркодилера, который переносил в чемодане каннабис почти на три миллиона гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Оперативники обнаружили злоумышленника на одной из улиц в Вознесенске. Он имел с собой чемодан, в котором находилось 11 килограммов шишек каннабиса.

24-летний местный житель получил их через один из сервисов доставки, наркотики находились в двух вакуумных пакетах в дорожном чемодане. От каких-либо объяснений злоумышленник отказался.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Примерная стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного» рынка – около 3 миллионов гривен.

Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).