СБУ обезвредила преступную группировку, действовавшую в Киеве под видом добровольческого батальона

Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку з пяти человек. Их с территории России руководил уроженец Дагестана, подконтрольный представителям российских спецслужб.

Об этом сообщается на официальном сайте спецслужбы.

Для маскировки преступной деятельности участники банды устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов столицы. Используя документы подставных лиц, они получили автоматическое оружие, которое впоследствии скрывали по местам жительства.

У злоумышленников изъят арсенал боевых средств поражения. Среди них – 29 автоматов Калашникова, 1,2 кг взрывчатки, боевые гранаты, гранатомет, пулемет РПК и другое. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

По данным следствия, автоматы злоумышленники планировали использовать для дестабилизации обстановки в регионе.