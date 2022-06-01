В Днепре задержали мужчину, который за ₴1,35 миллиона продавал гумпомощь, предназначенную для пострадавших от агрессии рф

Полиция задержала жителя Днепра, который за 1 миллион 350 тысяч гривен продавал гуманитарную помощь для людей, пострадавших от российской агрессии.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

По данным следствия, житель Днепра получил груз с гуманитарной помощью – продуктами питания, ввезенными в Украину из Польши, для украинцев, пострадавших от российской агрессии.

В дальнейшем фигурант нашел предпринимателя, который согласился купить 38 тысяч единиц мясной консервы по цене вдвое ниже рыночной. 16 июня мужчина был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины при получении 1 миллиона 350 тысяч гривен за продажу гумпомощи.

При проведении обысков по месту жительства фигуранта и арендованного склада обнаружено и изъято более 100 тысяч единиц продукции, денежные средства, мобильные телефоны и автомобиль.

Гражданину сообщили о подозрении по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи во время военного положения (часть 3 статьи 201-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.