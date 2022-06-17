У жителя Николаевщины полиция изъяла 201 куст конопли

В Вознесенском районе полицейские изъяли у местного жителя 201 куст конопли.

Об этом сообщили в Вознесенском райотделе полиции.

50-летний мужчина выращивал запрещенное наркозелье на территории Веселиновской территориальной громады.

Мужчина на земельном участке выращивал коноплю и обустроил все необходимое для этого, даже оборудовал систему капельного полива, установил емкости для воды.

17 июня во время санкционированного обыска полицейские изъяли 201 наркорастение.

По указанному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Выращивание и посев наркотических средств»). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Изъятое полицейские направили на экспертное исследование. По результатам проведения экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения и избрании мужчине меры пресечения.

Следствие продолжается.

Напомним, как в Вознесенске мужчину задержали на улице с чемоданом каннабиса на ₴3 миллиона.