На Николаевщине снова устроили поджог в лесу

На территории Прибужского лесничества Вознесенской территориальной громады поджог стал причиной пожара хвойного настила.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

На площади 0,03 гектара горение остановили работники лесного хозяйства.

Кроме того, из-за неосторожного обращения с огнем горели мусор, кустарники, сухая трава и автомобильные покрышки на открытых территориях в Николаеве, Братском Вознесенского района, Полигоне, Антоновке, Новопетровском, Старая Богдановке и Михайловке Николаевского района, пгт Врадиевка Первомайского района. На все пожары обеспечены реагирования подразделений ГСЧС и ликвидированы пожары на общей площади более 9 гектаров.

Напомним, как на территории Андреевского лесного урочища ГП Николаевского лесного хозяйства в Ольшанской территориальной громады из-за поджога случился сильный пожар. По этой же причине горел лес на территории урочища «Бугские Хутора».