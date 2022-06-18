На Кировоградщине задержали подсанкционного «вора в законе»

В Кировоградской области полицейские задержали «вора в законе» из санкционного списка СНБО.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины.

Находясь на территории Украины в статусе лица повышенного преступного воздействия, «вор в законе» по прозвищу «Армен Хохол» организовал и контролировал деятельность преступных групп, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления насильственного и имущественного характера.

Свой особый статус в криминальном мире он получил в 2011 году в Москве.

На основании полученных улик ему было сообщено о подозрении.

Злоумышленник скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск. Кроме того, в отношении него были введены санкции СНБО. Во исполнение решения СНБО и проведения системной работы по борьбе с оргпреступностью и их лидерами 17 июня оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области, а также следователи областной полиции задержали «вора в законе». Задержание производилось при силовой поддержке спецназовцев полка полиции особого назначения.

Сейчас он помещен в ИВС. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, как 19 мая прошлого года Ленинский райсуд Кировограда отказал в удовлетворении ходатайства о предоставлении разрешения на задержание «Армена Хохла» с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Судья Елена Лукьянова тогда пришла к выводу, что правоохранители не доказали тот факт, что «вор в законе» скрывается, или уклоняется от следствия. Позже 43-летнего уроженца Кировоградщины Армена Хачатряна, который известен в статусе так называемого «вора в законе» по прозвищу «Армен Хохол»/«Армен Знаменский» объявили в розыск в Украине.