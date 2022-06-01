На Донеччине коллаборантка сдала в плен сына, который воевал на стороне ВСУ против оккупантов

В Донецкой области женщина, которая добровольна перешла на сторону российских оккупантов, сдала в плен своего сына, воевавшего за Украину.
Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
«Клименко Анжела Борисовна. Бывший депутат Покровского поселкового совета Мангушского района. Участвовала в организации псевдореферендума в 2014 году. Сейчас самостоятельно перешла на сторону оккупантов. Возглавляет один из гуманитарных штабов «Единой России». Главное. Ее сын военнослужащий ВСУ. Она собственноручно сдала собственного сына в плен оккупантов», - сообщил Андрющенко.