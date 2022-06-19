На Житомирщине осудили 12-летнего подростка за угон автомобиля – он с товарищами километр катил «Москвич» без бензина

В Житомирской области Бердичевский районный суд осудил за угон 12-летнего подростка.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

К парню применили принудительные меры воспитательного характера. В октябре прошлого года парень и товарищи угнали «Москвич» у односельчанина.

Подросток рассказал, что он с товарищами хотел отомстить автовладельцу за то, что тот обзывал их на день села. Воспользовавшись отсутствием водителя, злоумышленники угнали машину из-под магазина: оттолкали ее на километр до центра села, потому что бензина в транспортном средстве не оказалось.

Школьник в совершенном раскаялся, заверил, что осознает свой поступок и обещал больше не нарушать закон. К нему суд применил предупреждение и на год передал подростка под опеку матери.