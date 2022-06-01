Пленный из «ЛНР» пошел воевать против Украины, чтобы в четвертый раз не сесть в тюрьму

Украинские военные взяли в плен боевика из так называемой «ЛНР». Мужчина рассказал, что пошел воевать против Украины, чтобы снова не попасть в тюрьму.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По словам пленного из ОРЛО, в 2021 году ему предложили подписать контракт, чтобы не сесть за решетку в четвертый раз. До этого он был дважды осужден за ограбление и один раз - за нанесение тяжких телесных повреждений

Так, в июле прошлого года мужчина присоединился к рядам «народной милиции ЛНР». С начала полномасштабной войны его отправили на фронт. Но большую часть времени боевик провел под стражей в комендатуре, потому что его поймали на пьянстве.

В конце мая мужчину отправили на захват Северодонецка, но через три дня он сдался в плен.