На Николаевщине неизвестные продолжают поджигать лесные насаждения и траву

В Николаевской области за сутки снова зафиксировали поджоги лесных насаждений и травы.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Два пожара хвойного настила в разных местах возникли на территории урочища «Бугские хутора» Прибугского лесничества Вознесенского лесного хозяйства. Пожарными 12-й ГПСЧ, работниками лесхоза и местным населением они ликвидированы на общей площади 2 600 квадратных метров и не допущен переброс огня на верхушки деревьев. Причина возгорания - поджог.

Также на открытых территориях области произошло еще восемь пожаров. Горели сухая трава, кустарники, камыши и мусор в Николаевском (Новоодесская, Галициновская ТГ), Вознесенском (Вознесенская, Доманёвская ТГ), Баштанском (Березнеговатская ТГ) районах области и в городах Николаев, Новая Одесса, Южноукраинск, Баштанка. Расстояние, которое прошел огонь, составило более 13,5 гектара. Привели к пожару неосторожное обращение с огнем и поджог.

Напомним, что за последнее время на территории области уже фиксировали несколько поджогов в лесах.