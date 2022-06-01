Во Львове трое мужчин брали по 6 тысяч долларов с мужчин-призывников за нелегальное пересечение границы

Трое жителей Львова нелегально переправляли мужчин призывного возраста в Республику Польша. Их уже уведомили о подозрении в организации схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, трое жителей Львова нелегально переправляли мужчин призывного возраста в Польшу. За 6 000 долларов США они обеспечили включение военнообязанного в информационную базу данных «Путь», предоставляющую возможность беспрепятственного выезда за границу в условиях военного времени.