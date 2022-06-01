Скандального главу ОАСК и его подельников отдали под суд по делу о захвате власти

Глава ОАСК Павел Вовк НАБУ и САП 17 июня направили в суд дело по фактам совершения действий с целью сговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда Киева в сговоре с рядом других лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционого бюро Украины.

По версии следствия, фигуранты действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июля 2020 года, после передачи материалов дела из Офиса Генерального прокурора.

В марте 2021 года детективы НАБУ завершили следствие и открыли ознакомительные материалы.

Объем задокументированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 тысяч часов.

При этом глава и судьи ОАСК неоднократно уклонялись от органа досудебного расследования, нарушали процессуальные обязанности, чем фактически препятствовали завершению расследования.

Кроме того, учитывая затягивание стороной защиты в ознакомлении с материалами уголовного производства, определением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда для них был установлен срок ознакомления с материалами до 15 июня 2022 года включительно.

В этом деле 11 обвиняемых:

– председатель ОАСК (ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.1 ст.109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч. 2 ст. 344 УК Украины); – заместитель председателя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 УК Украины); – заместитель председателя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109; ч.5 ст.27, ст.351-2 УК Украины); – четыре судьи ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ч.5 ст.27, ст.351-2 УК Украины); – глава Государственной судебной администрации Украины (ч.1 ст.369-2 УК Украины); – физическое лицо адвокат, экс-член ВККСУ (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 УК Украины); – судья ВАСУ в отставке, экс-член ВККСУ (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 УК Украины); – физическое лицо (адвокат) (ст.351-2 УК Украины).

Напомним, как родного брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова задержали при получении взятки в размере 100 тысяч долларов США для решения вопроса с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

Сообщалось, что брат Вовка ранее был адвокатом, а на момент задержания являлся сотрудником Службы внешней разведки Украины. При этом свидетельство об адвокатской деятельности он сохранил. Позже в НАБУ показали огромные суммы денег и ценностей, которые изъяли при обыске у задержанного на взятке брата главы ОАСК.

7 апреля 2021 года двум задержанным фигурантам сообщили о подозрении. В СВР заявили, что отстранили Зонтова от должности и готовы помочь НАБУ в расследовании. 9 апреля суд избрал Зонтову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 миллионов гривен.