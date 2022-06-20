Арестанта Киевского СИЗО разоблачили на «продаже» несуществующей военной амуниции

Столичные полицейские разоблачили арестанта СИЗО в мошенничестве по доставке военного снаряжения.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В ходе отработки полученной оперативной информации полицейские разоблачили мужчину, который представлялся волонтером и предлагал услуги посредством доставки бронежилетов, касок, тактических перчаток на территорию проведения боевых действий.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян, полицейские установили три эпизода преступных действий мошенника:

– Известно, что 35-летний уроженец Львовской области, находясь в следственном изоляторе за подделку денег, в одном из телеграм-каналов предлагал свои услуги по доставке амуниции военным. Тем, кто обращался за помощью, аферист сбрасывал реквизиты карточки знакомого, а после перечисления средств блокировал номера телефонов потерпевших. Обманутые граждане – жители разных областей Украины.

В следственном изоляторе полицейские провели санкционированный обыск и обнаружили у нарушителя мобильный телефон, на котором фигурант реализовывал преступную схему.

Следователи при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры сообщили львовянину о подозрении по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, как киберполицейские установили, что 20-летний житель Николаевщине создавал фейковые аккаунты и размещал объявления о продаже военной амуниции – шлемы, разгрузки, бронежилеты и прочее.