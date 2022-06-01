На Закарпатье полиция задержала «вора в законе» по прозвищу «Вася Ушатый»

В Закарпатской области сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины задержали «вора в законе» по прозвищу «Вася Ушатый».

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Оперативники установили местонахождение «вора в законе». У него большой уголовный опыт, он является лидером организованной преступной группировки, которая «специализируется» на разбойных нападениях, вымогательствах, ограблениях, рэкете, квартирных кражах.

С целью предотвращения распространения преступного влияния полицейские задержали подозреваемого 18 июня на территории Закарпатской области.