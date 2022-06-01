Николаевские морпехи и хмельницкие артиллеристы денацифицировали танк оккупантов

Николаевский морпехи совместно с артиллеристами уничтожили танк оккупантов.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

«Что может быть лучше, чем совместная работа с собратьями на фронте? Лучше может быть только эффективная совместная работа! На днях в южных степях благодаря разведке и аэроразведке 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского артиллерия 63-й отдельной механизированной бригады денацифицировала вражеский танк. Благодаря совместным усилиям – корректировке огня морпехами и точным выстрелам артиллеристов – в утренней сводке Генштаба ВСУ стало на один уничтоженный вражеский танк больше. Вместе к победе!» – рассказали в бригаде морской пехоты.