В Киеве задержали валютных мошенников, подменивших сумки с долларами и выманивших ₴1 миллион

В Киеве полиция задержала двух валютных мошенников, которые обманули мужчину почти на 1 миллион гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Мошенники тщательно готовились к совершению преступления. Так, один из злоумышленников менял свой облик, а именно надевал парик, медицинскую маску и медицинский халат, представляясь работником местной аптеки. Кроме того, чтобы вызвать у потерпевшего доверие мошенники совершили несколько реальных обменов валюты на незначительные суммы, после чего договорились об обмене крупной суммы, назначив встречу рядом с имеющим два выхода офисным зданием.

Во время встречи потерпевший в салоне автомобиля передал злоумышленнику 900 тысяч гривен и получил 25,7 тысяч долларов США настоящими купюрами, которые положил между сиденьями. Воспользовавшись подходящим моментом, аферист незаметно заменил настоящие доллары США фальшивыми. После этого злоумышленник вместе с денежными средствами вошел в здание, якобы, чтобы перечислить средства с помощью счетного устройства, а на самом деле покинул помещение из-за запасной выход.

Благодаря профессиональным действиям правоохранителей, постоянно контролировавших ход преступления, злоумышленника и его сообщника удалось задержать неподалеку от места происшествия. Подозреваемые помещены под стражу с залогом более 740 тысяч гривен каждому. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.