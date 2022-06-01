Парня, который во время отдыха с друзьями жестоко убил павлина на Буковине, арестовали без возможности залога

Полиция арестовала 18 летнего парня, который во время посиделок с друзьями, будучи пьяным, жестоко убил павлина на Буковине.

Об этом сообщает местная прокуратура.

Сообщается, что 18-летний Константин Урсулин из села Карапчи Черновицкой области арестован на 60 суток без возможности внесения залога. Апелляционный суд отменил предварительное решение об аресте, по которому до этого парень должен был находиться под домашним арестом.

Напомним, что на Буковине пьяный парень умышленно убил павлина во время отдыха с друзьями – ему грозит восемь лет тюрьмы.