Полицейские изъяли у николаевца арсенал оружия

В Николаеве полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении арсенала вооружения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские провели обыск по месту жительства 51-летнего фигуранта и изъяли четыре автомата, два РПГ-18, 16 гранат и запалы к ним, карабин СКС, два пистолета и около трех тысяч патронов разного калибра.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Правонарушителя следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами»).

За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как в Николаеве задержали торговцев оружием из зоны боевых действий.