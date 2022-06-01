В Киеве задержали мужчину, который продавал некачественные бронежилеты для ВСУ

Правоохранители задержали жители Киева, который организовал продажу некачественных бронежилетов для нужд ВСУ. Ему уже сообщили о подозрении.

«Подозреваемый организовал сбыт некачественных бронежилетов в том числе представителям волонтерских организаций, которые занимаются помощью ВСУ», - говорится в сообщении.

По данным следствия, к «схеме» он привлек других граждан в качестве «пособников». Они через соцсети и мессенджеры рекламировали продажу бронежилетов, которые относятся к 5 классу защиты и якобы содержат «бронепластины из высококачественной заводской стали».

«На самом деле бронежилеты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, которые не отвечают заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от обломков», - отмечают в ведомстве.

Как установили правоохранители, за каждый такой бронежилет эти лица получали от 10 до 16 тысяч гривен.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, двое жителей Днепропетровщины сбежали заграницу и продавали втридорога каски и «броники» для ВСУ под видом «гуманитарки».