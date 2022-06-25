Появились фото и видео расстрелянного автомобиля активиста Янцена, который погиб в Николаеве в начале войны

В Сети обнародовали фото и видео расстрелянного автомобиля активиста Александра Янцена.

Кадры опубликовал в Facebook журналист Сергей Белов.

Как известно, активист и военнослужащий запаса, Александр Янцен, который занимался защитой Николаева погиб в конце февраля.

На автомобиле можно заметить многочисленные отверстия от пуль в районе всех окон. Боковые стекла полностью вылетели.

Белов отметил, что на момент расследования инцидента автомобиль хранился в Корабельном отделении полиции в качестве вещественного доказательства. 25 июня машину вернули семье Янцена.

Также отмечается, что сейчас расследованием происшествия занимается Государственное бюро расследований.