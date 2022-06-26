В Николаевской области задержали браконьера, который ловил раков в период запрета – его оштрафовали на 650 тысяч гривен

В субботу, 25 июня, на реке Южный Буг Николаевский рыбоохранный патруль вместе с полицейскими Вознесенского района задержали нарушителя, незаконно ловившего раков в период запрета.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

В ходе рыбоохранной работы в акватории реки Южный Буг, близ села Белоусовка Дорошовской ОТГ было установлено, что злоумышленник добывал раков ручным способом во время запрета на их отлов.

Таким образом, нарушителю удалось добыть 196 экземпляров раков общим весом 4,2 кг. Большинство особей не достигло 10 см.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет - 653 тысячи гривен. Незаконно извлеченные водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Составлено 2 протокола об административном правонарушении по признаку ч. 4 ст. 85 КУоАП. Кроме того, решается вопрос открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 249 УК Украины («Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом»). Санкция данной статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.