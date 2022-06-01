СБУ заблокировала более 440 пророссийских YouTube-каналов с общей аудиторией в 15 миллионов подписчиков

YouTube по требованию Службы безопасности Украины заблокировал 442 пророссийских канала, которые суммарно имели более 15 миллионов подписчиков.

Об этомсообщила СБУ.

«Нелепые фейки о «биолабораториях» и радиоуправляемях гусях, ненависть к украинцам и рафинированная ложь для своих граждан. Именно по такой формуле действует российская пропаганда, генерируя бесконечный поток заблуждений», — говорится в сообщении спецслужбы.

Среди заблокированных YouTube-каналов - «Россия», «Соловьев LIVE», «Маргарита Симоньян», «Звезда», «Первый» и другие.

Передано на блокировку 1529 Telegram-каналов и ботов, 426 аккаунтов в Instagram, 93 – в Facebook, 1050 – в TikTok.

СБУ также предложила посылать на официальный чатбот t.me/Traitor_Search_bot информацию об интернет-агентах, которые «сливают» россиянам важные данные или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков.