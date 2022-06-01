«У меня как адвоката дьявола был один вопрос»: Президент Сербии выступил против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что считает политическим решение Европейского Союза предоставить Украине статус кандидата на вступление.

Его слова передает местное издание Kurir, сообщает Liga.net.

– У меня как адвоката дьявола был один вопрос, который я не буду поднимать публично. Вопрос, на который очень сложно ответить, когда речь идет о Молдове и Украине, особенно об Украине, – сказал Вучич.

– Нам десятилетиями говорили, что им не нужен новый Кипр в Европе. А теперь вы видите, что они могут получить и три Кипра, и четыре Кипра. Это говорит о том, что политика всегда была доминирующей и решающей. Виктор Орбан сказал, что в экономическом плане Сербия и Черногория гораздо больше готовы стать частью Евросоюза. Но кого это волнует, – посетовал президент Сербии.