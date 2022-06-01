Черные лесорубы: Депутату Николаевского облсовета и его сыну сообщили о подозрении

«Депутаты – «черные» лесорубы. 23 и 24 июня 2022 года под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшим должностным лицам государственного предприятия «Исследовательское хозяйство «Зори над Бугом» Национальной академии аграрных наук Украины по факту незаконной вырубки деревьев в защитной лесной насаждении, перевозке и хранении что повлекло тяжкие последствия, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 246 УК Украины). По данным следствия, в ноябре 2021 года директор предприятия и его заместитель, отец и сын, являющиеся депутатами Николаевского областного совета и Вознесенского районного совета, а также главный бухгалтер предприятия организовали незаконную вырубку деревьев в полезащитной лесополосе на земельном участке, являющемся собственностью государства, находится в постоянном пользовании ГП «ИХ «Зари над Бугом» и находится на территории Яструбиновского сельского совета Вознесенского района», - говорится в сообщении.

Отцу и сыну, которые являются депутатами Николаевского областного совета и Вознесенского районного совета, сообщили о подозрении в незаконной вырубке леса, следствием которой государству был нанесен ущерб в размере 665 тысяч гривен.

Как отметили в прокуратуре, отец и сын, достоверно зная, что у предприятия нет специального разрешения для использования лесных ресурсов, лесорубного или лесного билета, сообщили подчиненным работникам предприятия о наличии разрешительных документов на порубку деревьев, в результате чего в течение трех дней незаконно срублено 184 живорастущих деревья, а именно: 129 деревьев дуба, 36 деревьев акации, 17 деревьев ясеня и 2 дерева клена, чем нанесен ущерб государству на сумму 665 тысяч гривен.

Досудебное расследование осуществляется следователями Следственного управления ГУ Нацполиции в области оперативного сопровождения управления стратегических расследований в Николаевской области. Там опубликовали фото вручения подозрения.

По информации издания, речь идет о семье Елиневских. В ноябре прошлого года, издание «Вознесенский вестник» публиковало видео с места вырубки деревьев.

Также на видеоиздание был зафиксирован факт спила деревьев.

В конце прошлого года, вокруг ГП «Зорі над Бугом», которое находится в селе Ястребиновое в Вознесенском районе, разгорелся скандал. Работники предприятия заблокировали его, так как считали, что назначение нового директора было совершено с нарушениями закона.

Новый руководитель государственного предприятия «Зорі над Бугом» Сергей Коцюба заявил, что из-за митинга недовольных его назначением сотрудников администрации, включая экс-директора ГП Юрия Елиневского, предприятие уже терпит убытки.

30 сентября ситуация возле админздания ГП «Зорі над Бугом» повторилась - произошел конфликт между новоназначенным директором предприятия Сергеем Коцюбой и экс-директором, депутатом облсовета Юрием Елиневским, поддерживаемым группой работников ГП. Последние отказались пустить в админздание комиссию из НААН, которая приехала передать дела новому директору. В ходе конфликта несколько раз возникали потасовки, а Юрий Елиневский плюнул в лицо Сергею Коцюбе.

Сам же Коцюба раскритиковал депутата Николаевского облсовета от партии «Наш Край» Юрия Елиневского, который плюнул ему в лицо, оскорблял и постоянно провоцировал на конфликт.

После более сотни жителей села Ястребиное пожаловались на Юрия Елиневского. В ответ «группа поддержки» депутата Николаевского облсовета Елиневского принялась угрожать людям, которые подписали письмо с критикой в его сторону.

Новому директору Коцюбе пришлось обустроить рабочий кабинет в сельсовете, так как дверь в админздание ГП попросту заварили.