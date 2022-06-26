В Турции могут ввести смертную казнь за поджог лесов

В Турции могут быть пересмотрены решения 2004 года об отмене смертной казни.

Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг после того, как турецкий лидер Тайип Эрдоган поднял этот вопрос из-за лесных пожаров в стране, передает «Лига.net».

Смертная казнь была упразднена в Турции в первые годы правления Эрдогана. После умышленного поджога леса, в результате которого было уничтожено 4500 гектаров земли, Эрдоган сказал, что это требует более жесткого правосудия. Власти заявили, что мужчина, подозреваемый в поджоге леса в районе Мармариса, признался в содеянном. Побывав на месте происшествия, Эрдоган заявил, что наказание за поджог леса должно быть ужасным, и если это смертный приговор, то это смертный приговор. Глава Минюста Турции сказал, что «комментарии президента являются для нас инструкциями».