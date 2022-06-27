Предателя, перешедшего на сторону «ЛНР» семь лет назад и воевавшего против Украины, приговорили к 13 годам тюрьмы

В среду, 22 июня Шевченковский районный суд Киева признал виновным гражданина Украины по двум статьям Уголовного Кодекса - государственная измена и участие в террористической организации.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина предал Украину в 2015 году, добровольно подписавши контракт на прохождение военной службы в оккупированном Луганске. Он был зачислен в списки в роту «ЛНР» на должность стрелка, получил стрелковое огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, военную экипировку.

С июня 2017 по август 2018 года служил на должности оператора-наводчика в городе Брянка Луганской области. По истечению срока действия контакта - он подписал его снова и и добровольно вступил в ряды так называемой «ЛНР».

Кроме того, с 24 февраля 2022 года он принимал участие в плане захвата территории Украины в составе вооруженных сил рф.

«Гражданин П, в период с 24.02.2022 по 15.03.2022, с полученным огнестрельным оружием АК-74 и боеприпасами к нему, находясь вблизи села Боровенька Луганской области, выполнял задачи и другие приказы, связанные с обеспечением военного захвата территории Украины», - добавили в сообщении.

Преступная деятельность мужчины была прекращена в середине марта военнослужащими ВСУ на Луганщине.

- По части 1 статьи 111 Уголовного Кодекса Украины гражданину П. предусмотрено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией всего надлежащего осужденному имуществу. - По части 1 статьи 258-3 Уголовного Кодекса Украины – в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд вынес приговор в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией всего надлежащего осужденному имуществу.

Однако в сообщении добавили, что в настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Киевский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его оглашения.

Напомним, как на Полтавщине задержали предателя, приехавшего воевать в Сумскую область в составе «ДНР».