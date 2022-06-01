На Днепропетровщине задержали педофила, который развращал девочек и снимал детскую порнографию

Сотрудники полиции задержали жителя Днепропетровской области по фактам развращения несовершеннолетних, сексуального насилия в отношении двух малолетних детей, а также в изготовлении и принуждении к созданию детской порнографии.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Украинские правоохранители получили информацию от иностранных коллег по размещению в сети интернет фотоматериалов с детской порнографией, предположительно изготовленной в Украине.

Правоохранители установили, что уроженец Днепропетровщины совершал незаконные действия в отношении малолетних детей своих сожительниц, с которыми проживал в разные годы. Потерпевшие – две девочки, которым на момент совершения преступления было от 6 до 9 лет.

«По данным следствия, подозреваемый принуждал детей к участию в создании фото и видеоматериалов с моделированием сексуального поведения и изображением их половых органов», - добавили в сообщении.

В ходе проведенного обыска по месту его жительства изъяты мобильный телефон, компьютер и электронные носители информации, содержащие около 100 фото- и видеофайлов с детской порнографией, созданной с принудительным участием пострадавших, а также других, пока не установленных детей от 2 до 7 лет.

Напомним как на Николаевщине суд наказал 15 годами тюрьмы разбойника, который ворвался в дом, три часа требовал у женщины деньги, а потом изнасиловал.