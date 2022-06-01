СБУ задержала экс-депутата горсовета, который работал на спецслужбы рф и разработал концепцию «Николаевской народной республики»

Сергей Шубин Бывший депутат городского совета Николаева готовился к приходу «русского мира» и по заданию русских спецслужб разработал концепцию «МНР», которая в дальнейшем должна была «присоединиться» к россии.

Об этом сообщает СБУ.

Мужчина подготовил документальное, правовое и общественно-политическое обоснование для создания фейковой республики в пределах области.

Согласно изъятым у него при обыске документам, Николаевщина должна была заявить о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины, провозгласив себя «ННР».

А потом перейти на русский язык, получить собственную государственную символику - герб, флаг и гимн. Время существования «ННР» – исключительно в период «специальной военной операции» рф, а затем псевдообразование ходатайствовало бы о включении в состав россии. Взамен враг пообещал агенту одну из руководящих должностей в случае захвата области.

Также одной из задач было подготовить за своей личной подписью как коренного жителя Николаева обращение к власти россии «о готовности подавляющей правильно настроенной части николаевцев к отсоединению области от Украины и присоединению к братскому народу россии».

Кроме того, фигурант предоставлял информацию о расположении Вооруженных Сил Украины и государственных учреждений на территории Николаева.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене. Следственные действия продолжаются.

По информации «Преступности.НЕТ», задержанный экс-депутат Николаевского городского совета от ПСПУ Натальи Витренко Сергей Шубин.