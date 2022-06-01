В Киеве задержали мужчину, поджегшего автомобиль полицейского

В Киеве задержан мужчина, который поджег автомобили возле своего дома, в том числе машину старшего следователя Главного следственного управления Нацполиции.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины .

Ночью 24 июня в Киеве, на территории, прилегающей к одному из многоквартирных домов, неизвестный мужчина поджег припаркованные автомобили. Полицейские установили личность правонарушителя и место его нахождения. Злоумышленником оказался 35-летний житель дома, который в состоянии сильного алкогольного опьянения решил сжечь автомобили во дворе. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы до десяти лет.