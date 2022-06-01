В Николаеве полиция задержала «закладчика»

В Николаеве 27 июня полицейские задержали распространителя опасных психотропных веществ путем «закладок».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

У 25-летнего мужчины выявили 53 свертка с психотропными веществами. По словам злоумышленника «закладки» с «Альфа-PVP» и амфетамином, в дальнейшем он планировал распространить на территории города.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Все изъятое полицейские направили на экспертное исследование.

По согласованию с местной прокуратурой решается вопрос об объявлении задержанном о подозрении и в ближайшее время суд будет избирать меру пресечения.

Продолжается следствие.