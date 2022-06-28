Венедиктова: Работников «Амстора» в Кременчуге могут привлечь к ответственности за работу ТРЦ во время воздушной тревоги

После расследования дела об обстреле торгового центра в Кременчуге, к ответственности могут привлечь работников ТРЦ.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает «Суспільне».

Если следствие докажет, что сотрудники торгового центра пренебрегли мерами безопасности людей во время воздушной тревоги, они будут привлечены к ответственности, сказала генпрокурор.

- Если действительно там были определенные такие нарушения, которые смогли бы превентивно сохранить жизнь и этого не произошло, конечно будет привлечение к ответственности, - рассказала Ирина Венедиктова.

По словам руководителя областной прокуратуры Антона Столетнего, на время воздушной тревоги торговый центр должен был приостановить работу.

- Исследуется также вопрос халатного отношения к исполнению своих служебных обязанностей руководства данного заведения относительно их действий после получения уведомления о тревоге. На них возложена обязанность на время тревоги прекратить деятельность торгового центра и возобновить такую деятельность после окончания воздушной тревоги, – добавил Антон Столетний.

Как известно, мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что следствию стало известно, что за несколько дней до трагедии администрация «Амстора» сообщила в чате ТРЦ, что с 23 июня ТРЦ не будет закрываться во время воздушной тревоги.