На Николаевщине мужчина угнал такси, а когда автомобиль остановили, то пытался скрыться вплавь по озеру

В Первомайске задержали мужчину, который угнал автомобиль у таксиста.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

26 июня в полицию обратился 54-летний водитель одной из местных баз такси, который в телефонном разговоре сообщил о конфликте с клиентом. Выехав по вызову, полицейские отдела реагирования патрульной полиции сразу связались с заявителем и узнали от него, что конфликт он разрешил самостоятельно, но только неизвестный мужчина похитил его автомобиль.

Прибывшие на место полицейские узнали от заявителя, что он на несколько минут покинул авто. В это время неизвестный мужчина сел за руль и начал движение. Автовладелец начал громко звать на помощь и бежать к своему транспортному средству. Его услышали двое прохожих, которые бросились помогать и вытащили злоумышленника из салона. Но тот убежал к расположенному вблизи озеру, прыгнул в воду и пытался вплавь убежать на другую сторону. Там мужчину и перехватили полицейские.

Злоумышленником оказался 38-летний житель соседней области, которые в последнее время проживал в Первомайске. Угонщика доставили в районный отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проведя необходимые следственные действия, полицейские вернули транспортное средство владельцу.

При процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет заключения.

Относительно подозреваемого в суде избрана мера пресечения под стражей сроком на два месяца.

Следственные действия продолжаются.