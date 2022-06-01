Экс-директору департамента горсовета объявили подозрение за хищение в 2017 году полмиллиона гривен при утеплении детсада в Николаеве

В Николаеве следователи сообщили о подозрении экс-директору департамента горсовета за незаконное завладение около 500 тысяч гривен городского совета за фактически невыполненные подрядные работы по реконструкции и термосанации здания дошкольного учебного заведения на основании заведомо подложных официальных документов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в 2017 году бывший руководитель одного из департаментов органа местного самоуправления, злоупотребляя своим служебным положением, на основании заведомо подложных официальных документов по выполнению подрядных работ, что касается реконструкции с термосанацией здания дошкольного учебного заведения, безосновательно перечислил бюджетные деньги подрядчику за фактически их невыполнение.

В результате таких действий фигурант нанес ущерб бюджету города почти полмиллиона гривен.

На основании собранных улик и проведенных экспертиз 24 июня сотрудники следственного управления ГУНП в Николаевской области сообщили о подозрении экс-директору по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и частью 1 статьи 366 УК Украины («Служебный подлог»). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Николаевская областная прокуратура.