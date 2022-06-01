В Германии суд приговорил к пяти годам тюрьмы самого старого нацистского преступника

Йозеф Шюц Немецкий суд приговорил к пяти годам тюремного заключения 101-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря. Йозеф Шюц - самый пожилой человек, когда-либо представавший перед судом за соучастие в военных преступлениях во время Холокоста.

Об этом сообщает BBC.

Суд признал его виновным в соучастии в убийствах во время работы тюремным охранником в лагере Заксенхаузен в Ораниенбурге, к северу от Берлина, в период с 1942 по 1945 год.

Пенсионер, сейчас живущий в земле Бранденбург, признал себя невиновным, заявив, что «абсолютно ничего не делал» и не знал об ужасных преступлениях, совершавшихся в лагере.

– Я не знаю, почему я здесь, - сказал он на закрытии судебного процесса в понедельник.

Но прокуроры заявили, что он «сознательно и добровольно» участвовал в убийствах 3518 заключенных в лагере, и потребовали пятилетнего тюремного срока.

В лагере Заксенхаузен с 1936 по 1945 год содержались более 200 тысяч человек - евреев, цыган, советских военнопленных, противников режима и геев.

Ворота лагеря Заксенхаузена с знаменитой надписью "Труд освобождает" По данным Мемориала и музея Заксенхаузена, десятки тысяч заключенных умерли от принудительного труда, убийств, медицинских экспериментов, голода или болезней до того, как лагерь был освобожден советскими войсками.

Прокуроры заявили, что Шюц содействовал и пособничал расстрелу советских военнопленных в 1942 году и убийству заключенных с использованием ядовитого газа «Циклон-Б». В то время ему был 21 год.

Во время судебного процесса Шюц сделал несколько противоречивых заявлений о своем прошлом, жалуясь, что у него «все путается в голове».

В какой-то момент столетний старик заявил, что большую часть Второй мировой войны он работал сельскохозяйственным рабочим в Германии. Однако это заявление опровергается несколькими документами с его именем, датой и местом рождения.

После войны Шюц был переведен в лагерь для заключенных в СССР, а затем вернулся в Германию, где работал фермером и слесарем.

Шюц оставался на свободе во время судебного процесса, который начался в 2021 году, но несколько раз откладывался из-за состояния его здоровья.

Несмотря на обвинительный приговор, он вряд ли окажется за решеткой, учитывая его возраст.

Судья Удо Лехтерманн оглашает приговор Его адвокат Стефан Ватеркамп заявил агентству Франс пресс перед вынесением приговора, что, если его признают виновным, он подаст апелляцию.

Даже по прошествии более 70 лет с начала Второй мировой войны немецкие прокуроры пытаются привлечь к ответственности последних оставшихся в живых нацистских преступников.

В 2011 году за военные преступления был осужден бывший охранник Иван Демьянюк. Его дело создало юридический прецедент и проложило путь для нескольких последующих.

С тех пор суды вынесли несколько обвинительных приговоров на основаниях принадлежности к режиму, а не за убийства или зверства, непосредственно связанные с конкретным обвиняемым.