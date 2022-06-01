Руководство криворожских патрульных обвинили в коррупции, запугивании подчиненных и домогательства к женщинам – ГБР начало расследование

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий руководством патрульной полиции в Кривом Роге (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Производство открыли после обнародования в соцсетях информации о противоправных действиях должностных лиц Криворожской полиции – обвинение их в коррупции, преследовании подчиненных и домогательства к женщинам-полицейским.

В ГБР призвали автора обращения и сотрудников патрульной полиции к сотрудничеству со следствием.