Руководство криворожских патрульных обвинили в коррупции, запугивании подчиненных и домогательства к женщинам – ГБР начало расследование

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий руководством патрульной полиции в Кривом Роге (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Производство открыли после обнародования в соцсетях информации о противоправных действиях должностных лиц Криворожской полиции – обвинение их в коррупции, преследовании подчиненных и домогательства к женщинам-полицейским.
В ГБР призвали автора обращения и сотрудников патрульной полиции к сотрудничеству со следствием.
– Пока наши казаки громят врага, пока рядовые полицейские достойно выполняют свои служебные обязанности, пока население и переселенцы ищут работу и как прокормить своих детей, пока мы всем миром собираем деньги на снаряжение и автомобили для наших воинов в Кривом Роге, в городе Президента, под прикрытием военного положения организованная преступная группировка в лице руководства патрульной полиции. А именно: командира полка Никифорова, заместителя Роженкова, врио заместителя Рыбалко. Под их руководством построилась коррупция с месячным оборотом в 500 тысяч гривен. Я уже молчу за систематические нарушения полицейских прав, запугивание последних от дружественных к руководству организованных уголовных элементов. Полицейские и их командиры приняли присягу на верность украинскому народу, городу и его гражданам, а не лично. Пани Павлюченко, обращаюсь лично к вам за таким позорным явлением как домогательство к женщинам-полицейским со стороны руководства патрульной полиции города Кривой Рог. А именно, заставляя их выполнять бумажную работу, ездить с ними на обеды, а в случае отказа от сексуального контакта – сразу на блокпост или пеший патруль. Требую провести служебное расследование, отстранить последние от занимаемых должностей, в случае подтверждения моих слов – уволить из рядов Национальной полиции. Все факты в будущем могу подтвердить даже на полиграфе. Друзья, это была только первая часть этого ужаса. И будет еще больше, если мы это не остановим, – сказал автор видео, обратившись в Офис Президента Украины, к министрк внутренних дел Монастырскому его заместительнице Павлюченко, главе Нацполиции Клименко, СБУ, Департаменту внутренней безопасности НПУ, начальнику Департамента патрульной полиции НПУ Жукову.