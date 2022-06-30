В Киеве задержали мошенников, которые под видом «помощи от ЕС» украли ₴100 миллионов у пострадавших от войны

В Киеве полиция задержала преступную группу, члены которой мошенническим путем завладевали деньгами граждан, пытавшихся получить финансовую помощь от стран Европейского союза.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Участники преступной группы создали ряд фейковых (фишинговых) веб-ресурсов, которые по своему внешнему оформлению имитировали официальные правительственные сайты Украины и Европейского Союза. Из-за этих интернет-сайтов гражданам Украины, пострадавшим в результате военных действий, предлагалось получить денежную помощь от стран-членов Европейского союза.

«Посетители сайтов при прохождении процедуры авторизации, необходимой для получения выплат, заполняли поле с реквизитами своих банковских карт для якобы оплаты комиссии за транзакцию при начислении денежной помощи. После этого злоумышленники списывали с их банковских карт денежные средства и распределяли между собой», - говорится в сообщении.

В ходе расследования преступления правоохранители установили около 5 тысяч пострадавших граждан Украины, которым нанесен ущерб на общую сумму около 100 миллионов гривен. По местам жительства девяти человек, причастных к мошеннической схеме, проведены обыски, продолжаются следственные действия. В настоящее время работа фишинговых веб-ресурсов заблокирована, продолжается разоблачение всех участников преступной схемы, а также принимаются меры по аресту средств на банковских счетах установленных фигурантов.