В Николаеве ГБР задержало командира автомобильной роты за вымогательство ежемесячной взятки в ₴50 тысяч

В Николаеве ГБР задержал командира автомобильной роты одной из воинских частей ВСУ на взятке в 50 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре по военной и оборонной сфере Южного региона Украины.

Подозреваемый подполковник требовал от подчиненного солдата ежемесячное «вознаграждение» в сумме 50 тысяч гривен за несоздание препятствий по службе, непроведение служебного расследования по его нарушению военной дисциплины и предоставление увольнений от службы.

29 июня подозреваемый был задержан при получении части взятки в сумме 15 тысяч гривен. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Открыто уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды, связанной с вымогательством (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).