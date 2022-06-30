Глава Николаевской ОВА предупредил, что мошенники от его имени пытаются выманить деньги

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что от его имени поступают звонки с просьбами о «помощи».

– Докладывают службы, что пошли звонки, фотку там прилепили, от моего имени с какого-то левого номера звонят и просят помощь куда-то. Официально говорю всем, что я ничего ни у кого не прошу. У нас все есть, мы стараемся, есть предприятия, которые помогают добровольно, и мы справляемся. То есть я не могу никому звонить или от меня никто не может звонить и просить денег. Это точно. Точка. Мы выяснили этот номер – в Днепре зарегистрирован. Передаю привет офисникам из Днепра. Пацаны, занимайтесь русскими, забирайте у них деньги, не трогайте наших, Европу, потому что поругаемся, - сказал Ким.