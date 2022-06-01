«Будет как в сказке про двух жадных медвежат»: Ким призвал аграриев прекратить конфликты из-за урожая

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в области уже начались местами конфликты из-за урожая зерновых. Он призвал стороны решать конфликты мирно.

– Начали мы уборку, есть кое-какие конфликтные ситуации у нас на территории области. Безличностно говорю, если кто-то будет ругаться за урожай, недовыяснили, не сели за стол переговоров, то будет как в сказке про двух жадных медвежат – заберется на ВСУ, сделается им хлебушек. Поэтому не надо ругаться. Садитесь за стол переговоров, – заявил Ким