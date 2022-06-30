Задержанный в Николаеве командир автопарка оказался экс-подчиненным Герсака – два года назад его также поймали на взятке

Командир автомобильной роты одной из воинских частей ВСУ, которого задержали на взятке – Сергей Яланжи. Раньше он служил в УСБУ и тоже был уличен на коррупции.
Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников в правоохранительных органах.
Как известно, подозреваемый подполковник требовал от подчиненного солдата ежемесячное «вознаграждение» в сумме 50 тысяч гривен за несоздание препятствий по службе, непроведение служебного расследования его нарушения военной дисциплины и предоставление увольнений от службы. 29 июня командира автороты задержали при получении части взятки в сумме 15 тысяч гривен.
Впервые Сергея Яланжи, который был старшим оперуполномоченным отдела контрразведывательной защиты экономики управления СБУ в Николаевской области, при получении взятки задерживали в центре Николаеве 19 мая 2020 года. Подчиненный тогдашнего руководителя УСБУ Герсака вымогал 2 тысячи долларов США и 10 тонн зерна от совладелицы фермерского хозяйства. Он требовал от руководства фермерского предприятия деньги за то, чтобы беспрепятственно собрать свой собственный урожай.
21 мая 2020 года Заводский райсуда арестовал подполковника УСБУ с залогом в 630,6 тысяч гривен.
Вскоре Яланжи подал следователю заявление о признании виновности, которое стала поводом, чтобы ему отменили арест и назначили самую легкую меру пресечения – личное обязательство.
При этом сделка предусматривала смягчение квалификации с части 3 на часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса. В первом случае коррупционер получил бы от 5 до 10 лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества в пользу государства, а во втором ему грозит максимум штраф в 68 тысяч гривен или арест до шести месяцев.
По словам источника «ПН», Яланжи после этого отказался от сделки и в итоге дело передали в Центральный райсуд Николаева на рассмотрение судье Владимиру Алейникову – в обвинении так и осталась более легкая статья. Это производство до сих пор находится на рассмотрении в Центральном райсуде.