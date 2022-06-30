Задержанный в Николаеве командир автопарка оказался экс-подчиненным Герсака – два года назад его также поймали на взятке

Задержание командира автороты 29 июня Командир автомобильной роты одной из воинских частей ВСУ, которого задержали на взятке – Сергей Яланжи. Раньше он служил в УСБУ и тоже был уличен на коррупции.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников в правоохранительных органах.

Как известно, подозреваемый подполковник требовал от подчиненного солдата ежемесячное «вознаграждение» в сумме 50 тысяч гривен за несоздание препятствий по службе, непроведение служебного расследования его нарушения военной дисциплины и предоставление увольнений от службы. 29 июня командира автороты задержали при получении части взятки в сумме 15 тысяч гривен.

Впервые Сергея Яланжи, который был старшим оперуполномоченным отдела контрразведывательной защиты экономики управления СБУ в Николаевской области, при получении взятки задерживали в центре Николаеве 19 мая 2020 года. Подчиненный тогдашнего руководителя УСБУ Герсака вымогал 2 тысячи долларов США и 10 тонн зерна от совладелицы фермерского хозяйства. Он требовал от руководства фермерского предприятия деньги за то, чтобы беспрепятственно собрать свой собственный урожай.

Яланжи во время задержания 19 мая 2020 года 21 мая 2020 года Заводский райсуда арестовал подполковника УСБУ с залогом в 630,6 тысяч гривен.

Вскоре Яланжи подал следователю заявление о признании виновности, которое стала поводом, чтобы ему отменили арест и назначили самую легкую меру пресечения – личное обязательство.

При этом сделка предусматривала смягчение квалификации с части 3 на часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса. В первом случае коррупционер получил бы от 5 до 10 лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества в пользу государства, а во втором ему грозит максимум штраф в 68 тысяч гривен или арест до шести месяцев.

По словам источника «ПН», Яланжи после этого отказался от сделки и в итоге дело передали в Центральный райсуд Николаева на рассмотрение судье Владимиру Алейникову – в обвинении так и осталась более легкая статья. Это производство до сих пор находится на рассмотрении в Центральном райсуде.